Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: è il giorno di Napoli-Cagliari!

© foto di Federico De Luca
Oggi alle 07:00Notizie
di Francesco Carbone

In questo mercoledì 3 dicembre proseguono gli ottavi di finale di Coppa Italia. Alle 15 c’è Atalanta-Genoa, alle 18 il Napoli sfiderà il Cagliari allo stadio Diego Armando Maradona, mentre alle 21 Inter-Genoa. Si gioca anche in Serie C e sono numerosi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.

15.00 Atalanta-Genoa (Coppa Italia) - ITALIA 1

17.30 Casertana-Atalanta U23 (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.00 Napoli-Cagliari (Coppa Italia) - ITALIA 1

18.30 Dolomiti Bellunesi-Inter U23 (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

19.00 Athletic-Real Madrid (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.30 Arsenal-Brentford (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW

20.30 Brighton-Aston Villa (Premier League) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.30 Burnley-Crystal Palace (Premier League) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.30 Wolverhampton-Nottingham Forest (Premier League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

20.45 Union Berlino-Bayern (Coppa di Germania) - SKY SPORT MAX e NOW

20.45 Dundee United-Rangers (Campionato scozzese) - COMO TV

21.00 Inter-Venezia (Coppa Italia) - ITALIA 1

21.15 Liverpool-Sunderland (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW

21.15 Leeds-Chelsea (Premier League) - SKY SPORT (canale 252) e NOW