Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: è il giorno di Napoli-Cagliari!
In questo mercoledì 3 dicembre proseguono gli ottavi di finale di Coppa Italia. Alle 15 c’è Atalanta-Genoa, alle 18 il Napoli sfiderà il Cagliari allo stadio Diego Armando Maradona, mentre alle 21 Inter-Genoa. Si gioca anche in Serie C e sono numerosi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.
15.00 Atalanta-Genoa (Coppa Italia) - ITALIA 1
17.30 Casertana-Atalanta U23 (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.00 Napoli-Cagliari (Coppa Italia) - ITALIA 1
18.30 Dolomiti Bellunesi-Inter U23 (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
19.00 Athletic-Real Madrid (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.30 Arsenal-Brentford (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW
20.30 Brighton-Aston Villa (Premier League) - SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.30 Burnley-Crystal Palace (Premier League) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
20.30 Wolverhampton-Nottingham Forest (Premier League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
20.45 Union Berlino-Bayern (Coppa di Germania) - SKY SPORT MAX e NOW
20.45 Dundee United-Rangers (Campionato scozzese) - COMO TV
21.00 Inter-Venezia (Coppa Italia) - ITALIA 1
21.15 Liverpool-Sunderland (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW
21.15 Leeds-Chelsea (Premier League) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro