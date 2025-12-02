Napoli-Cagliari, ultimi biglietti in vendita: previsti oltre 45mila spettatori
Ultimi biglietti disponibili per Napoli-Cagliari, ottavo di Finale di Coppa Italia Frecciarossa, che si disputerà domani, mercoledì 3 dicembre alle ore 18 allo Stadio Diego Armando Maradona. Curve e Distinti superiori esauriti, sono in esaurimento i tagliandi di gran parte degli altri settori. Disponibilità media solo per i Distinti inferiori.
Ai titolari di Fidelity Card è consentito di usufruire di prevendita prioritaria e prezzi scontati. La Fidelity Card può essere acquistata online al prezzo di 20€ ed è valida 3 anni. Di seguiti i prezzi.
Settore Fase 1 Fase 2
Curve Inferiori 10,00 € 14,00 €
Tribuna Nisida 35,00 € 40,00 €
Tribuna Posillipo 45,00 € 50,00 €
Tribuna Posillipo Premium 50,00 € 55,00 €
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
