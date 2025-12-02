Ufficiale
Castel Volturno, il report del club: ecco su cosa ha lavorato Conte
Archiviato il successo allo Stadio Olimpico contro la Roma, che ha riportato il Napoli in vetta alla classifica, per gli azzurri è già tempo di pensare alla Coppa Italia. Domani alle 18 al Maradona arriva il Cagliari nel match valido per gli ottavi di finale.
Di seguito il report pubblicato dal club azzurro in merito all'allenamento odierno: “Meno uno a Napoli-Cagliari. Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center alla vigilia del match di Coppa Italia. Il gruppo ha svolto una fase di attivazione e a seguire un lavoro tecnico-tattico”.
