Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: è il giorno di Napoli-Chelsea
In questo mercoledì 28 gennaio ritorna la Champions League che dà il via all’ottavo e ultimo turno della league phase: alle ore 21:00 il Napoli sfida il Chelsea al Maradona. Di seguito la programmazione completa in tv.
14.30 Latina-Renate (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT UNO e NOW
18.00 Potenza-Ternana (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT MAX e NOW
18.00 Inter-Ternana (Coppa Italia femminile) - SKY SPORT UNO e NOW
18.00 Roma-Lazio (Coppa Italia femminile) - SKY SPORT CALCIO e NOW
18.30 Al Ahli-Al Ettifaq (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV
21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Napoli-Chelsea (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO
21.00 Monaco-Juventus (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
21.00 Borussia Dortmund-Inter (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW
21.00 Union SG-Atalanta (Champions League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 254) e NOW
21.00 Manchester City-Galatasaray (Champions League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
21.00 Benfica-Real Madrid (Champions League) - TV8, SKY SPORT (canale 256) e NOW
21.00 PSG-Newcastle (Champions League) - SKY SPOR T (canale 257) e NOW
21.00 Liverpool-Qarabag (Champions League) - SKY SPORT (canale 258) e NOW
21.00 Barcellona-Copenhagen (Champions League) - SKY SPORT (canale 259) e NOW
21.00 Eintracht Francoforte-Tottenham (Champions League) - SKY SPORT MIX e NOW
23.15 River Plate-Gimnasia La Plata (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Chelsea
