Foto Rafa Marin, autogoal in Villarreal-Alaves: l'ex Napoli protagonista in negativo

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Nonostante l'ottima stagione disputata fino ad adesso, con 18 presenze ne La Liga e 5 in Champions League, ieri sera Rafa Marin si è reso protagonista di uno spiacevole autogoal che ha indirizzato la sfida tra il suo Villareal e l'Alavaes, nel 28esimo turno del campionato spagnolo. Al 40', in una offensiva dei padroni di casa, il tacco di Toni Martinez ha beccato la testa dell'ex Napoli che goffamente indirizza il pallone in porta.

L'ex calciatore del Real Madrid però non si è abbattuto e ha comunque disputato una prestazione sufficiente: sono infatti 45 su 52 i passaggi riusciti, di cui 12 su 13 quelli offensivi. Rafa Marin ha poi anche vinto 10 contrasti. Il suo Villareal porta a casa solo un pari e resta al terzo posto in classifica, saldamente in zona Champions League.