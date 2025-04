Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: in campo il PSG di Kvara e il Barcellona

In questo mercoledì 9 aprile continuano le gare di Champions League valide per l’andata dei quarti di finale: alle ore 21:00 scendono in campo il Paris Saint Germain di Kvaratskhelia contro l’Aston Villa e il Barcellona che sfiderà il Borussia Dortmund. Di seguito la programmazione in tv.

15.00 Milan-Cagliari (Finale Coppa Italia Primavera) - SPORTITALIA

18.00 Pescara-Arezzo (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

21.00 PSG-Aston Villa (Champions League) - TV8, SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Barcellona-Borussia Dortmund (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO