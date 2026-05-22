Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: inizia la 38ª giornata di Serie A
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In questo venerdì 22 maggio si gioca il primo anticipo della 38esima giornata di Serie A. In campo alle ore 20:45 la Fiorentina, che ospita l’Atalanta. Si gioca anche il Playoff del campionato Primavera e il Playout Serie B. Di seguito la programmazione tv completa.
15.00 Cesena-Inter (Playoff Campionato Primavera) - SPORTITALIA
17.15 PSG-Montpellier (Finale Trofeo Gambardella) - COMO TV
18.15 Hajduk-Vukovar (Campionato croato) - COMO TV
20.00 Sudtirol-Bari (Playout Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.45 Fiorentina-Atalanta (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
21.00 Lens-Nizza (Finale Coppa di Francia) - COMO TV
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