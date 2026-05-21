Ufficiale Serie A, scelto il miglior giocatore di maggio: la Lega premia un interista

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“La guida di un gruppo, il capitano dei Campioni d’Italia, Lautaro Martinez è il Serie A EA Sports FC Player of the Month di maggio”.

“La guida di un gruppo, il capitano dei Campioni d’Italia, Lautaro Martinez è il Serie A EA Sports FC Player of the Month di maggio”. Con questa motivazione la Lega ha annunciato il riconoscimento assegnato all’attaccante argentino, premiato come miglior giocatore del mese. Decisivi il gol e i due assist messi a referto in tre partite, prestazioni che hanno contribuito in maniera determinante alla corsa dell’Inter verso la conquista dello Scudetto.

Il rendimento stagionale del Toro

Il premio arriva dopo quello conquistato ad aprile da Marcus Thuram, ora sostituito proprio dal compagno di reparto nell’albo dei migliori del mese. La stagione di Lautaro Martinez resta comunque di altissimo livello: in Serie A ha totalizzato 29 presenze e 17 reti, a cui si aggiungono 2 presenze e un gol in Coppa Italia, 8 apparizioni e 4 reti in Champions League e una gara disputata in Supercoppa Italiana.