Quanto guadagnano i calciatori? Il 50% meno di 50.000 euro all'anno: i dati

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Un calciatore professionista su due guadagna meno di 50.000 euro all’anno. È questo il dato principale che emerge dall’Osservatorio 2025

Un calciatore professionista su due guadagna meno di 50.000 euro all’anno. È questo il dato principale che emerge dall’Osservatorio 2025 pubblicato dall’INPS, relativo alle statistiche dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e al Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPSP). Lo studio offre anche uno spaccato interessante sulla distribuzione dello sport professionistico in Italia: il 65,6% degli sportivi professionisti, infatti, risulta tesserato per la Federcalcio, che rappresenta quindi la componente largamente predominante.

Retribuzioni e numeri del calcio professionistico

Nel dettaglio, nel 2025 i calciatori che hanno versato contributi e quindi percepito uno stipendio sono stati 4.291. Si tratta esclusivamente di professionisti, cioè atleti che militano in Serie A, Serie B o Serie C. A questi si aggiungono 4.693 altri lavoratori del settore, per lo più tecnici e tesserati della FIGC. Tra i calciatori, il 49,4% ha guadagnato meno di 50.000 euro annui, mentre solo 539 atleti hanno superato i 700.000 euro di stipendio. Numeri ancora più ridotti per le altre figure professionali - dirigenti, allenatori e membri dello staff - tra i quali soltanto 65 persone hanno percepito compensi superiori ai 700.000 euro annui.