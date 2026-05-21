Conte lo spremitore! Tmw: "E' impossibile affidargli un progetto, la storia lo dimostra"

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Scrive così Marco Conterio nel suo editoriale per TuttomercatoWeb.com. Il giornalista esprime una riflessione molto critica sul rapporto tra i club e Conte

“Resta incomprensibile come solo Presidenti, proprietari e ricchi latifondisti del pallone non abbiano capito che è letteralmente impossibile affidare le chiavi di un progetto ad Antonio Conte”. Scrive così Marco Conterio nel suo editoriale per TuttomercatoWeb.com. Il giornalista esprime una riflessione molto critica sul rapporto tra i club e Antonio Conte, sottolineando come, a suo giudizio, sia difficile affidare a lungo termine la gestione di un progetto tecnico all’allenatore salentino. Di seguito uno stralcio: “Urge creare un neologismo tutto per lui, che dovrebbe etichettarlo e caratterizzarlo: lo Spremitore. Perché non v'è altra soluzione, la storia lo conferma e lo dimostra.

E' l'uomo perfetto per prendere un progetto, rilanciarlo, renderlo vincente, spremer da questo ogni goccia d'energia e poi andarsene, o vedersi spalancata la porta, per sfinimento, per esaurimento. Così è sempre andata, che si sia trattato di una rottura inglese, di una frattura milanese, di un ristorante da cento euro, di uno spogliatoio perduto, di un rapporto incrinato. Sempre e soltanto così. Come può pensare il mondo dei fondi americani, che vivon di progetti almeno negli ideali, perché gran parte di loro son mangiallenatori scevri giustappunto di programmazione e concretezza, di affidargli le chiavi del futuro? Conte ci prova, lo ha sempre fatto. Prendere tende, picchetti, e piantarle in una piazza. Solo che lui è come il vento, come una tempesta, e figurati se una tenda regge all'urto”.