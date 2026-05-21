Man United scatenato: doppio colpo a centrocampo anche grazie ai 44mln di Hojlund

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Il ritorno in Champions League passa anche da un mercato ambizioso e il Manchester United sembra avere le idee molto chiare su come rinforzarsi

Il ritorno in Champions League passa anche da un mercato ambizioso e il Manchester United sembra avere le idee molto chiare su come rinforzare la rosa in vista dell’estate. La dirigenza dei Red Devils vuole costruire un centrocampo d’élite, fisico e completo, e per questo ha avviato una doppia trattativa concreta per portare a Old Trafford Sandro Tonali ed Ederson. Un’operazione molto onerosa, che il club inglese conta di finanziare anche attraverso il mercato in uscita e grazie ai 44 milioni di euro derivanti dal riscatto di Rasmus Hojlund da parte del Napoli.

Ederson vicino all’addio, Tonali resta il sogno

Quella di Ederson sembra ormai una storia ai titoli di coda. Il centrocampista brasiliano classe 1999 saluterà probabilmente l’Atalanta dopo la sfida contro la Fiorentina. Con il contratto in scadenza nel 2027 e nessuna intenzione di rinnovare, questa estate rappresenta infatti l’ultima occasione per la Dea di massimizzare l’incasso dalla sua cessione. L’Atalanta ha fissato il prezzo a 50 milioni di euro, giudicando insufficienti i 40 milioni finora circolati dall’Inghilterra. Sul giocatore era forte l’interesse dell’Atletico Madrid, che aveva già raggiunto un’intesa di massima sull’ingaggio, ma l’inserimento deciso dello United ha cambiato gli equilibri grazie a una proposta più ricca: circa 4,5 milioni di euro netti a stagione. Più complessa, invece, la pista che porta a Sandro Tonali, anche se da Manchester filtra ottimismo. L’ex centrocampista del Milan, arrivato al Newcastle nel 2023 per circa 60 milioni di euro, è diventato rapidamente uno dei simboli dei Magpies, che non hanno alcuna intenzione di fare sconti. Per lasciarlo partire serviranno almeno 100 milioni di euro, una cifra che, almeno per ora, non sembra scoraggiare il Manchester United.