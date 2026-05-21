Clamoroso Insigne: futuro in Serie D? Sondaggio dell’Afragolese

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L’ipotesi Afragolese, al momento, resta ancora una suggestione legata alle ambizioni del club e alla volontà di alzare il livello del progetto.

Una suggestione di mercato che avrebbe del clamoroso per il calcio dilettantistico italiano. Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli, stando a quanto raccolto da Tmw, potrebbe infatti entrare nei piani dell’Afragolese, società campana reduce da un’ottima stagione nel Girone H di Serie D, chiusa al settimo posto. Per il fantasista classe 1991 si tratterebbe di una scelta dal forte valore simbolico: dopo l’esperienza in Nord America e la parentesi al Pescara, starebbe valutando diverse opzioni, tra cui anche un possibile ritorno in Campania. L’ipotesi Afragolese, al momento, resta ancora una suggestione legata alle ambizioni del club e alla volontà di alzare il livello del progetto.

Il progetto Afragolese e l’idea Insigne

La società rossoblù, guidata dal presidente Raffaele Mosca, giovane imprenditore afragolese di 33 anni, sta infatti costruendo un percorso ambizioso con l’obiettivo di puntare al salto tra i professionisti. Negli ultimi anni il club si è distinto anche per la valorizzazione di profili interessanti, come Francesco Gioielli, approdato al Monopoli, a conferma di una struttura attenta sia ai risultati sportivi che alla crescita dei talenti. Per Insigne non si parla ancora di una trattativa avanzata, ma di un’idea che circola nell’ambiente e per la quale ci sarebbero stati i primi contatti, ipotizzando un contratto annuale con opzione di rinnovo. Un’operazione che, se concretizzata, avrebbe un forte impatto mediatico e tecnico, riportando un nome di livello internazionale sui campi della Campania e accendendo l’entusiasmo di un’intera piazza.