Prima pagina Clamoroso, Conte torna a Torino? La Stampa: "Conte alla rovescia!"

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E' questo il titolo in prima pagina sul quotidiano torinese La Stampa che segue da vicino le vicende della Juventus.

Juventus, Conte alla rovescia! E' questo il titolo in prima pagina sul quotidiano torinese La Stampa che segue da vicino le vicende della Juventus. "L'allenatore ha fatto capire di preferire Torino alla nazionale e c'è l'incognita Spalletti", si legge in prima pagina. Un accostamento finora solo immaginato, spontaneo visto il legame tra il tecnico ed i colori juventini, ma che viene ora anche raccontato da chi racconta ogni giorno le vicende del club bianconero che molto probabilmente resterà fuori dalla Champions League.