Ripresa la preparazione a Castel Volturno, subito doppia seduta: il report
Il Napoli ha ripreso quest'oggi gli allenamenti al Training Center di Castel Volturno con una doppia seduta, dopo la fine del ritiro di Castel di Sangro e qualche giorno di riposo. Inizia dunque ufficialmente la missione Sassuolo, primo avversario dei partenopei in campionato. Di seguito la breve nota diramata dal club partenopeo:
"SSC Napoli Training Center - Il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti in vista del debutto in campionato contro il Sassuolo. Doppia seduta per gli azzurri: in mattinata lavoro tecnico di attivazione, mentre nel pomeriggio il gruppo ha svolto un lavoro fisico ad alta intensità", scrive il club partenopeo sul proprio sito web ufficiale.
Prossima partita
23 ago 2025 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Sassuolo
|Napoli
