Ufficiale

Coppa Italia, le formazioni di Torino-Modena: Ngonge titolare, out Simeone

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:50Notizie
di Davide Baratto

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Torino-Modena, gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, che avrà inizio alle ore 21.15 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Nei granata, il tecnico Baroni schiera titolare il nuovo arrivato Cyril Ngonge, solo in panchina invece Giovanni Simeone. Di seguito le formazioni ufficiali.

TORINO (4-2-3-1): Israel; Pedersen, Masina, Coco, Biraghi; Casadei, Gineitis; Ngonge, Vlasic, Aboukhlal; Adams. A disposizione: Paleari, Popa, Ilkhan, Ilic, Maripan, Anjorin, Sazonov, Simeone, Lazaro, Dembélé, Tameze, Bianay Balcot, Perciun, Zapata. Allenatore: Baroni.

MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Beyuku, Pyyhtia, Gerli, Santoro, Zampano; Gliozzi, Defrel. A disposizione: Pezzolato, Bagheria, Pergreffi, Magnino, Caso, Mendes, Massolin, Nador, Di Mariano, Oliva, Cotali, Cauz, Olivieri, Sarris, Zanimacchia. Allenatore: Sottil. 