Coppa Italia, le formazioni di Torino-Modena: Ngonge titolare, out Simeone
Sono state rese note le formazioni ufficiali di Torino-Modena, gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, che avrà inizio alle ore 21.15 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Nei granata, il tecnico Baroni schiera titolare il nuovo arrivato Cyril Ngonge, solo in panchina invece Giovanni Simeone. Di seguito le formazioni ufficiali.
TORINO (4-2-3-1): Israel; Pedersen, Masina, Coco, Biraghi; Casadei, Gineitis; Ngonge, Vlasic, Aboukhlal; Adams. A disposizione: Paleari, Popa, Ilkhan, Ilic, Maripan, Anjorin, Sazonov, Simeone, Lazaro, Dembélé, Tameze, Bianay Balcot, Perciun, Zapata. Allenatore: Baroni.
MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Beyuku, Pyyhtia, Gerli, Santoro, Zampano; Gliozzi, Defrel. A disposizione: Pezzolato, Bagheria, Pergreffi, Magnino, Caso, Mendes, Massolin, Nador, Di Mariano, Oliva, Cotali, Cauz, Olivieri, Sarris, Zanimacchia. Allenatore: Sottil.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Sassuolo
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro