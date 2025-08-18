Sconfitta clamorosa del Santos: perde 0-6 in casa e Neymar scoppia in lacrime
(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Un pianto inconsolabile e l'ammissione che una sconfitta cosi' "non l'avevo mai subita". Neymar era infortunato e dunque non era in campo l'8 luglio del 2014, quando il Brasile subi' la vergogna dell'1-7 nella semifinale del Mondiale in casa: per questo la pesante sconfitta subita con la maglia del Santos per mano del Vasco da Gama, 0-6, entra nel suo palmares come il giorno piu' brutto.
L'attaccante brasiliano, 33 anni, è uscito dal campo nascondendosi il volto con la maglia, consolato dal tecnico, ex ct della nazionale, Diniz, e dall'amico-rivale Coutinho, che in partita aveva realizzato una doppietta. "E' una mer... e una vergogna - ha poi detto Neymar - Non ho mai vissuta una cosa del genere in vita mia" (ANSA).
Pubblicità
Notizie
Le più lette
Prossima partita
23 ago 2025 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Sassuolo
|Napoli
In primo piano
Redazione Tutto Napoli.netFocusLista Serie A, c'è un solo slot libero (per Gutierrez?): altre cessioni, gli Under e cosa cambia in Champions
Francesco CarboneRileggi liveConte in conferenza: "Nella lista c'era Ndoye, ma concordo col club! Cantiere aperto, 13 nuovi in due anni. Chi è partito voleva andare. Su KDB..."
Redazione Tutto Napoli.netUfficialeSSC Napoli lancia 'Cafè', la terza maglia 2025-26: foto e dettagli
Davide BarattoFocusGutierrez è tutto ciò che serve al Napoli: i tre grandi pro del terzino scuola Real
Redazione Tutto Napoli.netRileggi liveNapoli-Girona 3-2 (Di Lorenzo 5', De Bruyne 16', 23', Stuani 34', 42'): finisce qui
Antonio NotoUfficialeNapoli-Girona, annunciate le formazioni: c’è Meret e tridente con Neres a sinistra!
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com