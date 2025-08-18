Coppa Italia, Verona e Spezia passano ai rigori contro Samp e Audace Cerignola

Il pomeriggio di Coppa Italia ha restituito altre due squadre qualificate ai sedicesimi di finale: sia l'Hellas Verona che lo Spezia hanno passato il turno ai calci di rigore. Gli scaligeri sono riusciti a eliminare il club lombardo di Serie C solo ai rigori, dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Risultato a specchio in Spezia-Sampdoria, con i padroni di casa che hanno vinto ai tiri dal dischetto realizzandone quattro su quattro, rispetto ai soli due segnati dai blucerchiati.