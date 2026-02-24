Video

Incredibile a Sportitalia: l’esultanza antisportiva di Bastoni diventa un tatuaggio

di Francesco Carbone

Incredibile ma vero: l'esultanza antisportiva di Alessandro Bastoni per l'espulsione di Pierre Kalulu in Inter-Juve è diventata ufficialmente un tatuaggio.

La notizia è emersa durante un collegamento di Sportitalia prima di Inter-Bodo/Glimt, quando il giornalista Tancredi Palmeri ha scovato un tifoso nerazzurro che ha scelto di incidere sulla propria pelle quel preciso istante. Di seguito le immagini: 