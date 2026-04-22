Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: semifinali di Coppa Italia, c'è Atalanta-Lazio
In questo mercoledì 22 aprile si gioca l’altra semifinale di ritorno di Coppa Italia: alle ore 21:00 in campo Atalanta-Lazio dopo la gara d'andata terminata 2-2. Si gioca anche in Premier League, in Liga e nel campionato belga e croato. Di seguito la programmazione in tv.
19.00 PSG-Nantes (Ligue 1) - SKY SPORT MAX e NOW
19.00 Elche-Atletico Madrid (Liga) - DAZN
20.00 Real Sociedad-Getafe (Liga) - DAZN
20.15 Istra-Dinamo Zagabria (Campionato croato) - COMO TV
20.30 Bruges-Mechelen (Campionato belga) - DAZN
20.30 Union SG-Gent (Campionato belga) - DAZN
20.45 Bayer Leverkusen-Bayern (Coppa di Germania) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW
21.00 Atalanta-Lazio (Coppa Italia) - ITALIA 1
21.00 Burnley-Manchester City (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW
21.00 Bournemouth-Leeds (Premier League) - SKY SPORT MAX e NOW
21.00 Strasburgo-Nizza (Coppa di Francia) - COMO TV
21.30 Barcellona-Celta (Liga) - DAZN
Serie A Enilive 2025-2026
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