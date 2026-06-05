Foto Italiano è sbarcato a Istanbul: pronto all'avventura al Besiktas, i primi scatti

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Vincenzo Italiano al Besiktas: firma imminente e addio alla Serie A.

Vincenzo Italiano è pronto a iniziare una nuova avventura professionale in Turchia. Dopo gli accordi raggiunti nelle scorse ore con il Besiktas, l’operazione è ormai alle fasi conclusive e resta da completare soltanto l’iter burocratico legato alla revisione finale dei contratti. L’allenatore italiano è già arrivato a Istanbul, dove è atteso per la firma che sancirà ufficialmente l’inizio del suo nuovo incarico sulla panchina del club bianconero.

Si chiude un lungo ciclo in Serie A

Con il trasferimento al Besiktas, Italiano saluta il campionato italiano dopo sei stagioni da protagonista. Nel corso della sua esperienza in Serie A ha guidato prima lo Spezia, poi la Fiorentina e infine il Bologna, distinguendosi per il suo calcio propositivo e per i risultati ottenuti. L’approdo in Turchia rappresenta una nuova sfida internazionale per il tecnico, chiamato a rilanciare le ambizioni del Besiktas e a confermare all’estero il percorso di crescita costruito negli ultimi anni nel calcio italiano. Di seguito i primi scatti di Italiano a Istanbul diffusi sui propri canali social dal club turco.