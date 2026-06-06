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Un inizio Champions per il Napoli, Il Mattino: gli azzurri ripartono da Genoa

Un inizio Champions per il Napoli, Il Mattino: gli azzurri ripartono da Genoa
Oggi alle 09:00Notizie
di Daniele Rodia

Un inizio Champions per il Napoli che con ogni probabilità giocherà la prossima stagione con Massimiliano Allegri in panchina. Nella prima pagina odierna de Il Mattino, spazio al calendario della prossima serie A con Genoa, Como ed Inter ad arricchire le prime tre giornate degli azzurri.

Spazio al Tennis con il Roland Garros, Cobolli accede alla finale dopo il forfait di Matteo Arnaldi a causa di un virus. La finale è in programma domani.