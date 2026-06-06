Prima pagina

Marotta alla Gazzetta: “Voglio la Champions e poi smetto”

Marotta alla Gazzetta: “Voglio la Champions e poi smetto”
Oggi alle 08:10Notizie
di Daniele Rodia

Un'esclusiva intervista di Beppe Marotta alla Gazzetta dello Sport apre la prima pagina della rosea odierna: "La Champions e poi smetto". Spazio anche ai calendari di Serie A, con la prima giornata che vedrà il Napoli esordire a Genoa ed i campioni d'Italia dell'Inter in casa con il Monza.

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