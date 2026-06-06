Compleanno in casa azzurra: Buongiorno compie gli anni, gli auguri della SSC Napoli

vedi letture

Giornata speciale in casa Napoli: è il compleanno di Alessandro Buongiorno. il difensore azzurro compie oggi 27 anni: gli auguri del club.

Giornata speciale in casa Napoli: Alessandro Buongiorno festeggia il suo 27° compleanno. Il difensore azzurro, nato il 6 giugno del 1999 a Torino, spegne oggi ventisette candeline e ha ricevuto gli auguri ufficiali del club partenopeo attraverso una nota pubblicata sul sito della società.

Gli auguri del Napoli a Buongiorno

“Compleanno in casa azzurra. Alessandro Buongiorno compie 27 anni. Il difensore del Napoli è nato il 6 giugno del 1999 a Torino. A Buongiorno vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli. Buongiorno ha esordito in azzurro il 10 agosto 2024 nella gara di Coppa Italia contro il Modena. Conta 65 presenze con il Napoli e una rete siglata nel successo per 4-0 a Cagliari il 15 settembre 2024. Buongiorno ha contribuito alla vittoria del quarto scudetto e della Supercoppa Italiana. Auguri Ale!”.