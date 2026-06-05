Ufficiale Como e Inter subito, la Juve a novembre: Napoli, il calendario completo dei big match

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È stato sorteggiato oggi il calendario di Serie A 2026/27 ed ecco quindi svelati anche tutti i big match che affronteranno gli azzurri. Entrambi i gironi vedranno due impegni difficili per il Napoli: alla 2ª e 3ª giornata sia d'andata che di ritorno ci saranno Como e Inter, prima i lariani ospiti al Maradona e i nerazzurri in casa a San Siro, poi l'inverso. La prima volta di Massimiliano Allegri contro la sua Juventus sarà alla 10ª giornata, all'Allianz Stadium, mentre l'incontro con il Milan avverrà in casa al 15esimo turno. Di seguito il calendario completo degli scontri diretti contro le prime sette squadre del campionato.

Girone d'andata:

2ª giornata: Napoli-Como, 30 agosto 2026

3ª giornata: Inter-Napoli, 6 settembre 2026

8ª giornata: Napoli-Roma, 25 ottobre 2026

10ª giornata: Juventus-Napoli, 1 novembre 2026

15ª giornata: Napoli-Milan, 13 dicembre 2026

16ª giornata: Atalanta-Napoli, 20 dicembre 2026

Girone di ritorno:

21ª giornata: Como-Napoli, 24 gennaio 2027

22ª giornata: Napoli-Inter, 31 gennaio 2027

24ª giornata: Napoli-Juventus, 14 febbraio 2027

32ª giornata: Milan-Napoli, 18 aprile 2027

34ª giornata: Roma-Napoli, 2 maggio 2027

38ª giornata: Napoli-Atalanta, 30 maggio 2027