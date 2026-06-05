Como e Inter subito, la Juve a novembre: Napoli, il calendario completo dei big match
È stato sorteggiato oggi il calendario di Serie A 2026/27 ed ecco quindi svelati anche tutti i big match che affronteranno gli azzurri. Entrambi i gironi vedranno due impegni difficili per il Napoli: alla 2ª e 3ª giornata sia d'andata che di ritorno ci saranno Como e Inter, prima i lariani ospiti al Maradona e i nerazzurri in casa a San Siro, poi l'inverso. La prima volta di Massimiliano Allegri contro la sua Juventus sarà alla 10ª giornata, all'Allianz Stadium, mentre l'incontro con il Milan avverrà in casa al 15esimo turno. Di seguito il calendario completo degli scontri diretti contro le prime sette squadre del campionato.
Girone d'andata:
2ª giornata: Napoli-Como, 30 agosto 2026
3ª giornata: Inter-Napoli, 6 settembre 2026
8ª giornata: Napoli-Roma, 25 ottobre 2026
10ª giornata: Juventus-Napoli, 1 novembre 2026
15ª giornata: Napoli-Milan, 13 dicembre 2026
16ª giornata: Atalanta-Napoli, 20 dicembre 2026
Girone di ritorno:
21ª giornata: Como-Napoli, 24 gennaio 2027
22ª giornata: Napoli-Inter, 31 gennaio 2027
24ª giornata: Napoli-Juventus, 14 febbraio 2027
32ª giornata: Milan-Napoli, 18 aprile 2027
34ª giornata: Roma-Napoli, 2 maggio 2027
38ª giornata: Napoli-Atalanta, 30 maggio 2027
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro