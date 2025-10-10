Calcio in tv, le gare trasmesse oggi: sfida De Bruyne-Elmas, in campo anche Marianucci
Proseguono gli impegni delle nazionali con le sfide valide per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Anche oggi il calendario è ricco di partite, tra cui spicca il match delle 20:45 tra Belgio e Macedonia del Nord, che vedrà protagonisti i due azzurri De Bruyne ed Elmas. In campo anche la Nazionale Under 21: Marianucci sarà impegnato nella sfida contro la Svezia, valida per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. Di seguito la programmazione in tv.
VENERDI' 10/10
15.00 Sudan-Mauritania (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
15.00 Togo-RD Congo (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
16.00 Kazakistan-Liechtenstein (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT CALCIO e NOW
18.00 Lesotho-Nigeria (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
18.00 Ruanda-Benin (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
18.00 Sao Tomé e Principe-Tunisia (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
18.00 Zimbabwe-Sudafrica (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
18.15 Italia-Svezia (Qualificazioni Europei Under 21) - RAI 2
20.30 Arezzo-Gubbio (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.30 Bra-Carpi (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.45 Diretta Gol Qualificazioni Mondiali - SKY SPORT CALCIO e NOW
20.45 Germania-Lussemburgo (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT UNO e NOW
