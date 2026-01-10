Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: si comincia col Napoli Primavera

Torna il weekend e torna il calcio giocato. In questo sabato 10 gennaio sono tante le partitte che saranno trasmesse in tv. Si comincia col Napoli Primavera, in campo contro la Lazio, alle 11 in direttta su Sportitalia. E si passa per la Serie A, per gli altri top campionati e pure la Coppa d'Africa. Di seguito tutte le gare in televisione oggi.

11.00 Napoli-Lazio (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.00 Torino-Milan (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.15 Macclesfield-Crystal Palace (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+

13.15 Wolverhampton-Shrewsbury (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+

13.15 Everton-Sunderland (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+

13.15 Cheltenham-Leicester (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+

14.00 Oviedo-Betis (Liga) - DAZN

14.30 Union Brescia-Trento (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

14.30 Vicenza-Ospitaletto (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 252) e NOW

14.30 Torres-Campobasso (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 253) e NOW

14.30 Latina-Trapani (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

14.30 Giana Erminio-Renate (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

14.30 Albinoleffe-Pro Vercelli (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

15.00 Zona Serie A - DAZN

15.00 Como-Bologna (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

15.00 Udinese-Pisa (Serie A) - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)

15.00 Zona Serie B - DAZN

15.00 Avellino-Sampdoria (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Carrarese-Bari (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Virtus Entella-Monza (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Frosinone-Catanzaro (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Reggiana-Venezia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Sudtirol-Spezia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.30 St. Pauli-Lipsia (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e NOW

15.30 Angers-Tolosa (Coppa di Francia) - COMO TV

15.30 Orleans-Monaco (Coppa di Francia) - COMO TV

16.00 Manchester City-Exeter (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+

16.00 Doncaster-Southampton (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+

16.00 Ipswich-Blackpool (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+

16.00 Sheffield Wednesday-Brentford (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+

16.00 Fulham-Middlesbrough (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+

16.00 Burnley-Millwall (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+

16.00 Boreham-Burton Albion (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+

16.00 Newcastle-Bournemouth (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+

16.00 Stoke-Coventry (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+

16.15 Villarreal-Alaves (Liga) - DAZN

17.00 Algeria-Nigeria (Quarti di finale Coppa d'Africa) - SPORTITALIA

17.15 Juve Stabia-Pescara (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

17.30 Ravenna-Forlì (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 251) e NOW

17.30 Pro Patria-Inter U23 (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

17.30 Crotone-Team Altamura (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 253) e NOW

17.30 Sorrento-Foggia (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

17.30 Pergolettese-Lumezzane (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

18.00 Roma-Sassuolo (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

18.00 Avranches-Strasburgo (Coppa di Francia) - COMO TV

18.30 Bayer Leverkusen-Stoccarda (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e NOW

18.30 Girona-Osasuna (Liga) - DAZN

18.45 Tottenham-Aston Villa (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+

18.45 Grimsby-Weston Super Mare (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+

18.45 Cambridge United-Birmingham (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+

18.45 Bristol City-Watford (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+

19.30 Cesena-Empoli (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.00 PSV-Excelsior (Eredivisie) - COMO TV

20.00 Egitto-Costa d'Avorio (Quarti di finale Coppa d'Africa) - SPORTITALIA

20.45 Atalanta-Torino (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Valencia-Elche (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

21.00 Charlton-Chelsea (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+

21.00 Sochaux-Lens (Coppa di Francia) - COMO TV