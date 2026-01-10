Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: si comincia col Napoli Primavera
Torna il weekend e torna il calcio giocato. In questo sabato 10 gennaio sono tante le partitte che saranno trasmesse in tv. Si comincia col Napoli Primavera, in campo contro la Lazio, alle 11 in direttta su Sportitalia. E si passa per la Serie A, per gli altri top campionati e pure la Coppa d'Africa. Di seguito tutte le gare in televisione oggi.
11.00 Napoli-Lazio (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
13.00 Torino-Milan (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
13.15 Macclesfield-Crystal Palace (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
13.15 Wolverhampton-Shrewsbury (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
13.15 Everton-Sunderland (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
13.15 Cheltenham-Leicester (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
14.00 Oviedo-Betis (Liga) - DAZN
14.30 Union Brescia-Trento (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
14.30 Vicenza-Ospitaletto (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 252) e NOW
14.30 Torres-Campobasso (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 253) e NOW
14.30 Latina-Trapani (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
14.30 Giana Erminio-Renate (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
14.30 Albinoleffe-Pro Vercelli (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
15.00 Zona Serie A - DAZN
15.00 Como-Bologna (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Udinese-Pisa (Serie A) - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)
15.00 Zona Serie B - DAZN
15.00 Avellino-Sampdoria (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Carrarese-Bari (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Virtus Entella-Monza (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Frosinone-Catanzaro (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Reggiana-Venezia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Sudtirol-Spezia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.30 St. Pauli-Lipsia (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e NOW
15.30 Angers-Tolosa (Coppa di Francia) - COMO TV
15.30 Orleans-Monaco (Coppa di Francia) - COMO TV
16.00 Manchester City-Exeter (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
16.00 Doncaster-Southampton (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
16.00 Ipswich-Blackpool (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
16.00 Sheffield Wednesday-Brentford (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
16.00 Fulham-Middlesbrough (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
16.00 Burnley-Millwall (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
16.00 Boreham-Burton Albion (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
16.00 Newcastle-Bournemouth (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
16.00 Stoke-Coventry (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
16.15 Villarreal-Alaves (Liga) - DAZN
17.00 Algeria-Nigeria (Quarti di finale Coppa d'Africa) - SPORTITALIA
17.15 Juve Stabia-Pescara (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
17.30 Ravenna-Forlì (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 251) e NOW
17.30 Pro Patria-Inter U23 (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
17.30 Crotone-Team Altamura (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 253) e NOW
17.30 Sorrento-Foggia (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
17.30 Pergolettese-Lumezzane (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
18.00 Roma-Sassuolo (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
18.00 Avranches-Strasburgo (Coppa di Francia) - COMO TV
18.30 Bayer Leverkusen-Stoccarda (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e NOW
18.30 Girona-Osasuna (Liga) - DAZN
18.45 Tottenham-Aston Villa (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
18.45 Grimsby-Weston Super Mare (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
18.45 Cambridge United-Birmingham (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
18.45 Bristol City-Watford (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
19.30 Cesena-Empoli (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.00 PSV-Excelsior (Eredivisie) - COMO TV
20.00 Egitto-Costa d'Avorio (Quarti di finale Coppa d'Africa) - SPORTITALIA
20.45 Atalanta-Torino (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Valencia-Elche (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
21.00 Charlton-Chelsea (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
21.00 Sochaux-Lens (Coppa di Francia) - COMO TV
