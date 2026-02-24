Ufficiale

Uso errato del Var, l'Aidacon scende in campo: petizione contro i vertici del calcio italiano

Oggi alle 16:20Notizie
di Antonio Noto

In seguito ai recenti errori arbitrali e all'uso non corretto del Var, l’Associazione Aidacon Consumatori, presieduta dall’avvocato Carlo Claps, ha avviato una petizione per diffidare la Lega di Serie A e la FIGC e l'AIA.

Il giornalista Carlo Alvino pubblica sul proprio account X, il modulo di reclamo da compilare, scrivendo: "Viva il calcio pulito ed onesto! Fai sentire la tua voce, unisciti alla nostra protesta! Richiedi il modulo al WhatsApp 3892562482, compilalo e invialo. Insieme, possiamo fare la differenza".