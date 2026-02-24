Serie A, classifiche a confronto: nessuno meglio del Como! Il dato sul Napoli
Archiviata la 26ª giornata di Serie A, il confronto con la scorsa stagione evidenzia differenze significative ai vertici della classifica. L’Inter, ormai lanciata verso lo Scudetto, ha sette punti in più rispetto allo stesso punto dell’ultima annata con Simone Inzaghi in panchina. Cresce anche il Milan, oggi secondo, che registra un notevole +13 rispetto a una stagione chiusa senza qualificazione alle coppe europee. Situazione diversa per il Napoli campione d’Italia, che accusa un ritardo di sei punti rispetto all’anno del quarto Scudetto. La Roma, reduce dall’aggancio proprio ai partenopei, vanta invece un incoraggiante +10, mentre la Juventus è in flessione con tre punti in meno rispetto a una stagione che di lì a poco avrebbe portato all’esonero di Thiago Motta.
Tra le sorprese spicca il Como di Cesc Fabregas, che rispetto alla stagione da neopromosso conquista ben 17 punti in più, segnando il miglior saldo del campionato. L’Atalanta, nonostante la grande rimonta sotto la guida di Raffaele Palladino, paga un -9 rispetto all’ultima stagione con Gasperini. Nella parte destra della graduatoria si distingue il +9 del Parma, mentre restano in negativo, oltre alla Fiorentina, anche Lazio ed Hellas Verona, a conferma di un rendimento inferiore rispetto allo scorso anno. Di seguito il dato nel dettaglio.
Inter 64 punti (+7 punti rispetto alla Serie A 2024/25 dopo 26 giornate)
Milan 54 (+13)
Napoli 50 (-6)
Roma 50 (+10)
Juventus 46 (-3)
Como 45 (+17)
Atalanta 45 (-9)
Bologna 36 (-8)
Sassuolo 35 (in Serie B)
Lazio 34 (-13)
Udinese 32 (-4)
Parma 32 (+9)
Cagliari 29 (+4)
Genoa 27 (-3)
Torino 27 (-4)
Fiorentina 24 (-18)
Cremonese 24 (in Serie B)
Lecce 24 (-1)
Pisa 15 (in Serie B)
Hellas Verona 15 (-11)
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Hellas Verona
|Napoli
