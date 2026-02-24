Anguissa torna in gruppo: punta al rientro a Verona! Le ultime su De Bruyne
Buone notizie per Antonio Conte e per il Napoli: Frank Zambo Anguissa - come anticipato da TuttoNapoli.net - è tornato ad allenarsi in gruppo dopo i problemi fisici. Il centrocampista camerunense, fermo da metà novembre per una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra, aveva già visto slittare il rientro - inizialmente previsto per gennaio - a causa di una forte lombalgia. Ora però ha ripreso a lavorare con i compagni e punta alla convocazione per la trasferta contro l’Hellas Verona, in programma sabato 28 febbraio 2026 alle ore 18.
Finora Anguissa ha collezionato 15 presenze tra Serie A e Champions League e il suo recupero rappresenta un’opzione preziosa in vista dei prossimi impegni. Non è l’unica novità positiva per Conte. Stando a quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, prosegue infatti anche il percorso di recupero di Kevin De Bruyne, che potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo la prossima settimana e rientrare tra i convocati per la sfida contro il Torino dell’8 marzo.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Hellas Verona
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro