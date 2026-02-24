Ufficiale

Castel Volturno, allenamento mattutino in vista di Verona: il report del club

Oggi alle 15:40Notizie
di Antonio Noto

In vista di Verona-Napoli, anticipo della 27ª giornata di campionato, in programma sabato alle 18 allo Stadio Bentegodi, la squadra di Antonio Conte si è allenata stamattina al Training Center di Castel Volturno. 

Di seguito la breve nota diramata dal club partenopeo: "Gli azzurri continuano la preparazione in vista del prossimo match di campionato, sabato alle 18:00 al Bentegodi contro l'Hellas Verona. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, svolgendo una parte tattica e a seguire un lavoro di forza".