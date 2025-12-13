Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Offerta per la Juventus"

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre con le parole pronunciate pubblicate ieri su X da Paolo Ardoino, CEO del colosso delle cryptovalute Tether, che si è detto pronto a rilevare da Exor la Juventus.

“Oggi Tether ha inviato una proposta ufficiale ad Exor per comprare la loro intera quota di Juventus. Sin dall'inizio il nostro obiettivo è sempre stato quello di sostenere la squadra e riportarla alla gloria che merita. Come parte del nostro commitment, se questa transazione andrà a buon fine, Tether investirà 1 miliardo di Euro nel club". Il tweet pubblicato dall’imprenditore. Tuttavia Exor, con un’Ansa, ha replicato che non sono in corso dei negoziati riguardanti la vendita di una quota della Juventus.