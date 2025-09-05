Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: tanti azzurri in campo, Gattuso debutta con l’Italia

di Francesco Carbone

Proseguono gli impegni delle nazionali con i match di qualificazione ai Mondiali del 2026. Tanti gli azzurri che dovrebbero scendere in campo quest’oggi: da Di Lorenzo e Politano, fino a Hojlund, McTominay, Gilmour e Rrahmani. Di seguito la programmazione in tv.

14.00 Somalia-Guinea, Sud Sudan-RD Congo (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+

15.00 Kenya-Gambia, Namibia-Malawi (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+

18.00 Benin-Zimbabwe, Congo-Tanzania, Gibuti-Burkina Faso, Lesotho-Sudafrica, Uganda-Mozambico (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+

18.00 Albania-Germania Under 21 (Amichevole) - ONEFOOTBALL

18.15 Italia-Montenegro (Qualificazioni Europei Under 21) - RAI 2

20.00 Romania-Canada (Amichevole) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.45 Italia-Estonia (Qualificazioni Mondiali) - RAI 1

20.45 Diretta Gol Qualificazioni Mondiali - SKY SPORT CALCIO e NOW

20.45 Ucraina-Francia (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT MAX e NOW

21.00 Costa d'Avorio-Burundi, Egitto-Etiopia, Marocco-Niger, Mauritania-Togo (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+