Calcio in Tv, dove vedere le gare trasmesse oggi: la programmazione completa

Calcio in Tv, dove vedere le gare trasmesse oggi: la programmazione completaTuttoNapoli.net
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 07:00Notizie
di Francesco Carbone
Mercoledì 23 settembre torna in campo la Champions League femminile con quattro sfide in programma. Tutte le partite saranno trasmesse su Disney+.

La Champions League femminile torna protagonista mercoledì 23 settembre con quattro partite distribuite tra il tardo pomeriggio e la serata. Il programma si apre alle 18.45 con Leuven-Roma e Servette-Lione, due sfide che daranno il via alla giornata europea.

Champions League femminile, in serata Chelsea e Barcellona

Alle 21.00 è invece il turno di Chelsea-Austria Vienna e Barcellona-Paris FC, completando il programma della giornata. Tutte le sfide della Champions League femminile in calendario mercoledì saranno trasmesse in diretta su Disney+.

18.45 Leuven-Roma (Champions League femminile) - DISNEY+

18.45 Servette-Lione (Champions League femminile) - DISNEY+

21.00 Chelsea-Austria Vienna (Champions League femminile) - DISNEY+

21.00 Barcellona-Paris FC (Champions League femminile) - DISNEY+