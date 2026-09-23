Calcio in Tv, dove vedere le gare trasmesse oggi: la programmazione completa
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Mercoledì 23 settembre torna in campo la Champions League femminile con quattro sfide in programma. Tutte le partite saranno trasmesse su Disney+.
La Champions League femminile torna protagonista mercoledì 23 settembre con quattro partite distribuite tra il tardo pomeriggio e la serata. Il programma si apre alle 18.45 con Leuven-Roma e Servette-Lione, due sfide che daranno il via alla giornata europea.
Champions League femminile, in serata Chelsea e Barcellona
Alle 21.00 è invece il turno di Chelsea-Austria Vienna e Barcellona-Paris FC, completando il programma della giornata. Tutte le sfide della Champions League femminile in calendario mercoledì saranno trasmesse in diretta su Disney+.
18.45 Leuven-Roma (Champions League femminile) - DISNEY+
18.45 Servette-Lione (Champions League femminile) - DISNEY+
21.00 Chelsea-Austria Vienna (Champions League femminile) - DISNEY+
21.00 Barcellona-Paris FC (Champions League femminile) - DISNEY+
autore
Giornalista di Tuttonapoli.net e inviato televisivo al seguito del Napoli in Europa. Si occupa di aggiornamenti ed approfondimenti sull'attualità azzurra
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