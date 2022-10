Un cambio all'intervallo per Luciano Spalletti.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Un cambio all'intervallo per Luciano Spalletti. Nel Napoli esce Piotr Zielinski, da capire se per scelta tecnica o per un problema fisico, ed entra subito Ndombelé che avrà una grande occasione