Ufficiale Campagna abbonamenti, la SSCNapoli svela la data: si parte il 9 luglio

Nella giornata di oggi il Napoli ha presentato tramite i suoi canali ufficiali la nuova maglia Home per la prossima stagione. Ma non solo. Nel comunicato del club viene ufficializzato anche l'inizio della campagna abbonamenti, tra quattro giorni. Ad annunciarlo è Tommaso Bianchini:

"La stagione 24/25 inizia quindi con lo svelamento della nostra nuova identità, mentre nella giornata del 9 Luglio sarà annunciata la nuova Campagna Abbonamenti per poter continuare a vivere da vicino la passione per la nostra Città e per la nostra Squadra.”