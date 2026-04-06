Caso Lukaku, i possibili scenari: ecco cosa prevedono le norme

vedi letture

Il caso Romelu Lukaku continua a far discutere, ma stavolta il terreno si sposta anche sul piano giuridico. Il comunicato diffuso dal Napoli sulla mancata presentazione dell’attaccante alla ripresa degli allenamenti apre infatti a una serie di riflessioni legate al contratto collettivo dei calciatori professionisti. Le regole sono chiare: un giocatore è obbligato a rispondere alle convocazioni della società, sia per gli allenamenti che per le attività ufficiali. In caso contrario, se non ci sono giustificazioni valide, si può parlare di inadempimento contrattuale. Ed è proprio su questo punto che il Napoli basa la propria posizione, ritenuta formalmente corretta. Il club può intervenire con sanzioni progressive: dall’ammonizione alla multa, fino all’esclusione temporanea dal gruppo squadra.

Caso Lukaku, i limiti per le norme

Attenzione però ai limiti. Le norme prevedono una procedura precisa: contestazione formale, diritto di difesa per il calciatore e proporzionalità delle eventuali sanzioni. Ed è qui che la situazione diventa più delicata. Un’eventuale esclusione prolungata o a tempo indeterminato, senza motivazioni solide, potrebbe essere considerata illegittima e aprire a un contenzioso davanti agli organi federali. Restano quindi aperti diversi scenari: dal rientro con sanzione alla rottura del rapporto, fino a una possibile cessione o, nei casi più estremi, alla risoluzione del contratto per giusta causa. In sintesi, il Napoli può agire. Ma dovrà farlo con grande attenzione. Perché oltre al campo, adesso si gioca anche una partita legale.