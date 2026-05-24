La piazza d'onore è del Napoli: Conte è ancora una volta secondo! La classifica
Sei punti in meno rispetto allo scorso campionato, ma soprattutto undici lunghezze di ritardo dall’Inter campione d’Italia. Il Napoli, nell’ultima partita giocata con il tricolore sul petto (e Antonio Conte in panchina) batte l’Udinese e chiude il campionato a 76 punti. Trentuno i gol realizzati in meno rispetto alla squadra di Cristian Chivu.
I friulani, invece, salutano la Serie A con il decimo posto e 50 punti. Migliorato il piazzamento rispetto all’anno scorso, quando la squadra di Runjaic aveva chiuso a 44 e dodicesimo posto. Era dal 2012/2013, l’anno dei 66 punti con Guidolin in panchina (record) che i bianconeri non chiudevano così in alto. Di seguito la classifica aggiornata del campionato di Serie A.
Inter 87*
Napoli 76*
Milan 70
Roma 70
Como 68
Juventus 68
Atalanta 59*
Bologna 56*
Lazio 54*
Udinese 50*
Sassuolo 49*
Parma 45*
Torino 44
Fiorentina 42*
Genoa 41
Cagliari 40
Lecce 35
Cremonese 34
Verona 21
Pisa 18*
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