Ufficiale Castel Volturno, allenamento in vista di Napoli-Chelsea: il report del club

vedi letture

In vista di Napoli-Chelsea, match dell’ottava giornata della League Phase di Champions League, la squadra di Antonio Conte si è allenata oggi pomeriggio al Training Center di Castel Volturno. Di seguito il report pubblicato dal club azzurro:

“Meno uno a Napoli-Chelsea. Gli azzurri si sono allenati alla vigilia del match di Champions al SSC Napoli Training Center. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana, svolgendo una fase di attivazione e a seguire un lavoro tecnico-tattico”.