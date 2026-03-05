Ufficiale Castel Volturno, allenamento mattutino alla vigilia del Torino: il report del club

Alla vigilia di Napoli-Torino, gara valida per la 28ª giornata di campionato in programma domani alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona, la squadra guidata da Antonio Conte si è allenata questa mattina al Training Center di Castel Volturno. Di seguito la breve nota diramata dal club partenopeo: “Meno uno a Napoli-Torino. Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center alla vigilia del match contro i granata. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, svolgendo una fase di attivazione e a seguire un lavoro tecnico-tattico”.

Le probabili formazioni

Conte dovrebbe affidarsi al consueto 3-4-2-1 con Meret favorito su Milinkovic tra i pali (55-45%). In difesa spazio a Beukema, Juan Jesus e Buongiorno, mentre sugli esterni Politano e Spinazzola sono leggermente avanti nei rispettivi ballottaggi con Gutierrez (entrambi 55-45%). In mezzo al campo Gilmour ed Elmas, con Vergara e Alisson Santos alle spalle di Højlund. Il Torino di Roberto D’Aversa dovrebbe invece schierarsi con il 3-5-2: Paleari in porta; Ismajli, Coco ed Ebosse (in vantaggio su Marianucci 55-45%) in difesa; Lazaro e Obrador sulle fasce con Gineitis, Prati e Vlasic in mezzo al campo, dove Gineitis parte avanti su Casadei (60-40%). In attacco la coppia Simeone-Zapata, con il colombiano favorito su Kulenovic (60-40%). Unico indisponibile Aboukhlal.