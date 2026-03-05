Ufficiale Ricordate Rog? L’ex centrocampista azzurro trova squadra e torna in Croazia

Marko Rog riparte dalla Croazia. L’ex centrocampista di Napoli e Cagliari, oggi 30enne, ha firmato con la NK Lokomotiva Zagabria un contratto valido fino al termine della stagione. Dopo l’ufficialità dell’accordo, il giocatore ha commentato con entusiasmo il nuovo capitolo della sua carriera: “Sono felice di essere qui. Il Lokomotiva è un club in crescita da anni, noto per il suo calcio coraggioso e aperto. Sono motivato, mi sento bene e non vedo l'ora di scendere in campo con i miei nuovi compagni di squadra e aiutare il club a raggiungere i migliori risultati possibili nel resto della stagione”.

Dall’ultima esperienza al Cagliari alla nuova opportunità

Nella prima parte di questa stagione Rog era ancora sotto contratto con il Cagliari, ma il suo impiego è stato molto limitato: appena una presenza, a settembre, in Coppa Italia contro il Frosinone. A gennaio è poi arrivata la risoluzione del contratto con il club sardo, che ha aperto la strada al ritorno in patria e alla nuova avventura con la Lokomotiva Zagabria fino al termine dell’annata.