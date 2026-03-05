Torino verso il cambio modulo: D'Aversa prova un assetto inedito

di Pierpaolo Matrone
(ANSA) - TORINO, 05 MAR - Il Torino prepara la trasferta di Napoli anticipata al venerdì e il tecnico D'Aversa tiene aperto un ballottaggio nel reparto avanzato: il 3-4-2-1 visto contro la Lazio ha funzionato, ma al posto di Zapata può essere proposto Casadei per una trequarti più muscolare.

In attacco giocherà il grande ex Simeone, già protagonista all'andata con il gol vittoria per l'1-0 granata all'Olimpico Grande Torino. A centrocampo Ilkhan torna dalla squalifica ma dovrebbe essere confermato Prati con Gineitis, in difesa è favorito il terzetto Coco-Ismajli-Ebosse che contro la Lazio ha contribuito al clean-sheet del portiere Paleari. (ANSA).