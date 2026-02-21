Il Napoli guarda al futuro: Hojlund centrale nei piani e strategie mirate ai giovani
Il Napoli pensa già al futuro: il progetto della società azzurra punta sempre più sui giovani talenti, preferibilmente under 23, un percorso già iniziato nell’ultimo mercato con l’acquisto a titolo definitivo di Giovane dal Verona. Sul fronte attaccanti, le idee sono già chiare: Hojlund sarà al centro del progetto. Il riscatto del danese sarà automatico in caso di qualificazione tra le prime quattro, ma la società intende procedere con l’operazione anche a prescindere dalla classifica, puntando su una visione a lungo termine.
Resta importante il ruolo di Lukaku, ma il club non esclude valutazioni su eventuali offerte importanti provenienti dall’Arabia. Nel frattempo, Lucca potrebbe essere riscattato dal Nottingham Forest, il che rende ancora più centrale confermare Hojlund, che a Napoli si trova molto bene e non vede l’ora di continuare la sua avventura in azzurro. Lo riporta TuttoMercatoWeb
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Atalanta
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro