Chi andrà in Champions? Dal Napoli all’Atalanta: ecco il calendario a confronto
La corsa a un posto in Champions League è più aperta che mai, anche in attesa di capire se i piazzamenti utili per l’Italia saranno quattro, come da tradizione, oppure cinque, eventualità che al momento appare piuttosto probabile visto il Ranking UEFA.
Se Inter e Milan sembrano avere un vantaggio significativo nella lotta per garantirsi uno dei pass disponibili, il discorso resta invece apertissimo per tutte le altre pretendenti. Dal Napoli all’Atalanta, passando per le squadre immediatamente a ridosso, la bagarre è ancora viva almeno sulla carta. Molto dipenderà dal calendario e dagli scontri diretti che attendono le inseguitrici nelle prossime settimane.
Il calendario del Napoli (50 punti, in maiuscolo le gare in trasferta): ATALANTA, VERONA, Torino, Lecce, CAGLIARI.
Il calendario della Roma (47 punti, in maiuscolo le gare in trasferta): Cremonese, Juventus, GENOA, COMO, Lecce
Il calendario della Juventus (46 punti, in maiuscolo le gare in trasferta): Como, ROMA, Pisa, UDINESE, Sassuolo (fra Como e Roma il ritorno di Champions con il Galatasaray).
Il calendario del Como (42 punti, in maiuscolo le gare in trasferta): JUVENTUS, Lecce, CAGLIARI, Roma, Pisa (fra Lecce e Cagliari, la sfida all'Inter per la semifinale d'andata di Coppa Italia).
Il calendario dell'Atalanta (42 punti, in maiuscolo le gare in trasferta): Napoli, SASSUOLO, Udinese, INTER, Verona (fra Napoli e Sassuolo il ritorno di Champions League con il Borussia Dortmund; fra Sassuolo e Udinese l'andata della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio).
