Premier, Lucca impalpabile alla prima da titolare: esce al 71' di Nottingham-Wolverhampton

Premier, Lucca impalpabile alla prima da titolare: esce al 71' di Nottingham-WolverhamptonTuttoNapoli.net
Oggi alle 22:40Notizie
di Antonio Noto

Termina 0-0 Nottingham Forest-Wolverhampton, scontro salvezza valido per la 26ª giornata di Premier League. Prima da titolare per Lorenzo Lucca nel Nottingham, l'attaccante in prestito dal Napoli è uscito al 71' dopo una prestazione impalpabile.

Appena undici palloni toccati; due tiri, enbrambi fuori; quattro palle perse e due falli per il centravanti ex Udinese. In classifica i padroni di casa restano 17esimi accorciando a -2 dal Tottenham, Wolves sempre fanalini di coda con appena 9 punti.