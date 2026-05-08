Ufficiale Castel Volturno, il report del club: ecco su cosa ha lavorato Conte

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Il Napoli prosegue nella preparazione al prossimo match contro il Bologna, valevole per la trentaseiesima giornata di campionato

Il Napoli prosegue nella preparazione al prossimo match contro il Bologna, valevole per la trentaseiesima giornata di campionato e in programma lunedì al Maradona. Oggi allenamento mattutino per gli azzurri. Di seguito il report del club:

"SSC Napoli Training Center- Gli azzurri continuano gli allenamenti in vista della prossima gara di campionato, lunedì alle 20:45 contro il Bologna. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina e ha svolto un lavoro tecnico-tattico".