Elezioni Figc, la Serie C incontra Abete e Malagò: "Attenzione è su programmi"

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(ANSA) - ROMA, 08 MAG - Si è concluso il giro di 'consultazioni' dei candidati in pectore alla presidenza Figc, con i due incontri in video call tra i club di C e Giancarlo Abete e Giovanni Malagò. "La Serie C - spiega una nota della Lega Pro - ha ribadito come l'attenzione del movimento sia focalizzata non sulle singole candidature, bensì sui programmi e sulle proposte che la futura governance federale sarà chiamata a sviluppare per fornire risposte concrete alle criticità non più rinviabili, nel segno dell'unità di tutte le componenti del calcio e della necessità di un confronto comune sulle priorità del sistema". In continuità con quanto già delineato nel documento condiviso dal Consiglio Direttivo di Lega Pro, l'incontro ha consentito di affrontare alcune questioni considerate prioritarie come l'investimento sui giovani attraverso l'impegno per la "Riforma Zola", la revisione della normativa sul vincolo sportivo; la sostenibilità economica dei club, perseguita dalla Lega Pro mediante l'introduzione degli indicatori di liquidità ammissivi e del "Salary Cap" che entrerà in funzione da questa stagione.

I due candidati hanno illustrato le ragioni della propria disponibilità alla candidatura e presentato le rispettive linee programmatiche. (ANSA).