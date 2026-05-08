Napoli in Champions se…Tutti gli incastri per la prossima giornata

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Per centrare l’aritmetica qualificazione, agli azzurri basterà ottenere almeno un punto in più rispetto alla Roma nelle prossime gare.

Dopo la matematica conquista dello Scudetto da parte dell’Inter, la prossima giornata di Serie A potrebbe comunque risultare decisiva per altri verdetti importanti. Per quanto riguarda la corsa alla prossima Champions League, il Napoli si trova in una posizione di vantaggio, forte dei suoi 70 punti e con un margine di +6 sulla Roma attualmente quinta. Per centrare l’aritmetica qualificazione, agli azzurri basterà ottenere almeno un punto in più rispetto alla Roma nelle prossime gare.

Cosa serve al Napoli per conquistare l’aritmetica qualificazione in Champions

Per tutte le altre squadre coinvolte nella corsa europea - Milan (67 punti), Juventus (65), Roma (64) e Como (62) - il verdetto è invece rinviato alle ultime due giornate di campionato, in un finale che si preannuncia molto equilibrato. In caso di arrivo a pari punti tra due squadre si farà riferimento agli scontri diretti, mentre in presenza di tre o più squadre a pari punteggio entrerà in gioco la classifica avulsa per determinare gli esiti finali.

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