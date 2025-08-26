Ufficiale

Castel Volturno, il report del club: lavoro di forza e parte tattica, poi incontro con Rosetti

Oggi alle 15:04Notizie
di Francesco Carbone

Il Napoli continua la preparazione al centro sportivo di Castel Volturno. Lavoro di forza e successivamente una parte tattica per gli azzurri, che nel pomeriggio hanno incontrato Roberto Rosetti, UEFA Director of Refereeing, come fa sapere lo stesso club azzurro nel consueto report dal centro tecnico:

“Il Napoli prosegue la preparazione in vista del prossimo match contro il Cagliari, sabato alle ore 20:45, allo stadio Maradona. Al mattino gli azzurri hanno svolto lavoro di forza e successivamente una parte tattica sul campo. Nel pomeriggio, nella sala stampa del SSC Napoli Training Center, il gruppo squadra ha partecipato all'incontro "Referees meet the teams", tenuto da Roberto Rosetti, UEFA Director of Refereeing”.