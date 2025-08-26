Ufficiale
Castel Volturno, il report del club: lavoro di forza e parte tattica, poi incontro con Rosetti
Il Napoli continua la preparazione al centro sportivo di Castel Volturno. Lavoro di forza e successivamente una parte tattica per gli azzurri, che nel pomeriggio hanno incontrato Roberto Rosetti, UEFA Director of Refereeing, come fa sapere lo stesso club azzurro nel consueto report dal centro tecnico:
“Il Napoli prosegue la preparazione in vista del prossimo match contro il Cagliari, sabato alle ore 20:45, allo stadio Maradona. Al mattino gli azzurri hanno svolto lavoro di forza e successivamente una parte tattica sul campo. Nel pomeriggio, nella sala stampa del SSC Napoli Training Center, il gruppo squadra ha partecipato all'incontro "Referees meet the teams", tenuto da Roberto Rosetti, UEFA Director of Refereeing”.
Prossima partita
30 ago 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Cagliari
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
