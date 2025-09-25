Castel Volturno, il report del club: seduta tecnico-tattica in vista del Milan

Oggi alle 20:10Notizie
di Francesco Carbone

Il Napoli prosegue la preparazione al Training Center di Castel Volturno in vista della sfida al Milan, in programma domenica sera alle ore 20:45 a San Siro.

Di seguito la breve nota diramata dal club partenopeo: “Gli azzurri continuano la preparazione in vista del prossimo match di campionato, domenica alle 20:45 contro il Milan a San Siro. Il gruppo è stato impegnato in una seduta tecnico-tattica”, scrive il club azzurro sul proprio sito web ufficiale. 