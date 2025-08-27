Castel Volturno, in mattinata squadra in campo: il report del club

vedi letture

Prosegue l'avvicinamento alla sfida contro il Cagliari ed in questo senso gli azzurri sono scesi in campo anche quest'oggi al SSC Napoli Training Center. Questo il comunicato ufficiale diffuso dal club in merito al report odierno: "Il Napoli continua gli allenamenti in vista della seconda giornata di campionato, sabato alle 20:45 al Maradona contro il Cagliari. Nella seduta mattutina gli azzurri hanno svolto lavoro tecnico-tattico e successivamente una partitina".

Oggi sono stati ufficializzati anche gli arbitri ufficiali di gara di Napoli-Cagliari: il match sarà diretto dal signor Kevin Bonacina della sezione di Bergamo. Gli assistenti saranno: Christian Rossi di La Spezia e Khaled Bahri di Sassari. Il IV sarà Matteo Marcenaro di Genova, mentre al VAR ci sarà Federico La Penna di Roma 1, coadiuvato da Daniele Paterna di Teramo.